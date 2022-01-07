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«Дуже схожі»: молодий тато Святослав Вакарчук порадував рідкісним фото з мамою та молодшим братом

19:27 7 січня 2022
Вакарчук

Популярний український співак й фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, якому нещодавно «приписали» концерт перед російськими мільярдерами, рідко публікує сімейні фото.

На Різдво співак поїхав додому до Львова та опублікував фото з мамою Світланою та братом Олегом.

«Христос народився! Світлого Різдва всім!» — підписав Слава кадр, на якому стоїть на тлі брата, який обіймає маму.

Шанувальники зустріли фото з захопленням. На задньому фоні знімка на стіні можна побачити картини, які намалювала мати братів Вакарчуків.

Фоловери відчули незвичайну «сімейну» атмосферу знімка й засипали співака вітаннями у відповідь та теплими відгуками.

Також шанувальники зазначили, що Олег дуже схожий на свого знаменитого брата.

Нагадаємо, влітку 2021 року 46-річний музикант Святослав Вакарчук уперше став батьком. Первістка Вакарчуку народила 39-річна Євгенія Яцута — продюсерка української компанії Radioaktive Film. Хлопчика назвали на честь діда Іваном.

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