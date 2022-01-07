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Шоу-бізнес

Знову матуся: модель плюс-сайз Ешлі Грем народила двійню

19:48 7 січня 2022
Ешлі Грем

Американська модель plus-size Ешлі Грем стала багатодітною матір'ю. У неї народилися хлопчики. Близнюки з'явилися на світ вдома рано-вранці 7 січня. Про це щаслива мама повідомила в Instagram Stories.

34-річна модель зазначила, що з хлопчиками все гаразд.

«Джастін (чоловік Ешлі Грем — Авт.) та я дуже раді поділитися з вами, що наші хлопчики з'явилися на світ. Вони народилися цього ранку вдома, здоровими та щасливими. Мені потрібен час, щоб відновитися й побути з чоловіком та нашими хлопчиками. Але я, чесно, чекаю не дочекаюся, щоб вам розповісти найбільше», — написала Ешлі Грем у соцмережі.

Нагадаємо, Ешлі Грем одружена з оператором та режисером Джастіном Ервіном. Пара разом уже понад 10 років. Перший син Айзек народився у січні 2020 року.

Тоді навіть з настанням сутичок модель не відмовилася від йоги. Друга вагітність стала для моделі та її чоловіка бажаною подією. Але вони були не готові до того, що у них з'явиться двійня. Імена новонароджених синочків Ешлі поки що не розкрила.

Фото https://www.instagram.com/ashleygraham/

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