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Дівчат не відбивав, але одягав дівочі речі й бився: Маша Полякова «розповіла» про свого таємничого довговолосого друга

21:58 7 січня 2022
Маша Полякова

Старша донька Олі Полякової Марія вирішила показати «у повній красі» загадкового персонажа, якого деякі шанувальники прийняли за дівчину через довге волосся.

Зробила вона це у своєму TikTok- акаунті.

Зокрема, Маша опублікувала ролик, у якому таємничий «голос за кадром» пропонує їй вдарити свого партнера у тому випадку, якщо фраза має пряме відношення до нього.

При перших висловлюваннях — «товаришує з тобою понад п'ять років» і «відбивав у тебе дівчину» — Маша лише гладить руку довговолосого хлопця. Показуючи, що висловлювання не відповідають дійсності.

Але вже на фразах «ночував у тебе вдома», «крав у тебе щось» і «цілував тебе» дівчина починає щосили лупцювати юнака — отже, такі випадки мали місце.

Також з ролика стає зрозумілим, що молодик надягав речі Маші, виручав її в складних ситуаціях та «постійно рже з нею як неадекват».

Чи пов'язує їх щось більше, ніж дружба — невідомо, але коли її попросили дати посилання на обліковий запис хлопця у соціальній мережі Instagram, Маша відмовила.

Тому тепер дівчину вже ніхто не зможе звинуватити у нетрадиційній орієнтації, але запитань щодо невідомого юнака залишається велика кількість. І шанувальникам Марії Полякової лишається сподіватися, що вона поступово відкриє й інші «таємниці» щодо свого нового друга.

Нагадаємо, Маша Полякова частенько публікує в соцмережах провокаційні фото та відео, іноді кадри бувають з зовсім непристойними жестами.

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