Дівчат не відбивав, але одягав дівочі речі й бився: Маша Полякова «розповіла» про свого таємничого довговолосого друга

Старша донька Олі Полякової Марія вирішила показати «у повній красі» загадкового персонажа, якого деякі шанувальники прийняли за дівчину через довге волосся.

Зробила вона це у своєму TikTok- акаунті.

Зокрема, Маша опублікувала ролик, у якому таємничий «голос за кадром» пропонує їй вдарити свого партнера у тому випадку, якщо фраза має пряме відношення до нього.

При перших висловлюваннях — «товаришує з тобою понад п'ять років» і «відбивав у тебе дівчину» — Маша лише гладить руку довговолосого хлопця. Показуючи, що висловлювання не відповідають дійсності.

Але вже на фразах «ночував у тебе вдома», «крав у тебе щось» і «цілував тебе» дівчина починає щосили лупцювати юнака — отже, такі випадки мали місце.

Також з ролика стає зрозумілим, що молодик надягав речі Маші, виручав її в складних ситуаціях та «постійно рже з нею як неадекват».

Чи пов'язує їх щось більше, ніж дружба — невідомо, але коли її попросили дати посилання на обліковий запис хлопця у соціальній мережі Instagram, Маша відмовила.

Тому тепер дівчину вже ніхто не зможе звинуватити у нетрадиційній орієнтації, але запитань щодо невідомого юнака залишається велика кількість. І шанувальникам Марії Полякової лишається сподіватися, що вона поступово відкриє й інші «таємниці» щодо свого нового друга.

Нагадаємо, Маша Полякова частенько публікує в соцмережах провокаційні фото та відео, іноді кадри бувають з зовсім непристойними жестами.

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