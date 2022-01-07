Пугачова та Винокур схвалили: Лайма Вайкуле показала спадкоємницю, яку приховувала багато років

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка після довгої перерви з'явилася у новорічній програмі на українському ТБ, рідко посвячує сторонніх у своє особисте життя.

Але у світле свято Різдва співачка опублікувала в Instagram відео разом з симпатичною дівчиною.

Вайкуле привітала своїх передплатників зі святом. А мила дівчина з червоним волоссям з посмішкою підспівувала їй. На вигляд дівчині 20−25 років. Як виявилося, це донька її рідної сестри — Анюта.

Лайма Станіславівна, не приховуючи свого радісного настрою, повідомила: Як ви думаєте, хто це? Це моя племінниця!".

Користувачі мережі захопилися красою та чарівністю дівчини. Серед перших відзначилися Алла Пугачова та Володимир Винокур.

Відомо, що 67-річна співачка Лайма Вайкуле живе у цивільному шлюбі з бас-гітаристом Андрієм Латковським. Пара не має своїх дітей, хоча сама Вайкуле мріяла про спадкоємців. У 57 років Вайкуле спромоглася завагітніти за допомогою штучного запліднення, але у неї стався викидень. З того часу близькі до виконавиці люди зазначили, що співачка стала особливо зворушливо дбати про свою племінницю Анюту.

Нагадаємо, восени минулого року Вайкуле побувала в гостях у своєї подруги Алли Пугачової. Вона опублікувала відео з замку Примадонни у підмосковному селі Грязь.

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