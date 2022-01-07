Помер легендарний актор Сідні Пуатьє

У п'ятницю, 7 січня, американські ЗМІ повідомили про смерть легендарного актора Сідні Пуатьє. Він помер у віці 94 років у себе вдома у Лос-Анджелесі 6 січня. Причина смерті поки що не називається.

Пуатьє став першим в історії темношкірим актором, висунутим на здобуття премії «Оскар». Це сталося у 1958 році. Сідні номінували за роль у фільмі Стенлі Крамера «Не схилили голови» (у радянському прокаті — «Сковані одним ланцюгом»). Пуатьє був партнером Тоні Кертіса у цій драмі.

Сідні Пуатьє та Тоні Кертіс у фільмі "Сковані одним ланцюгом"

«Оскар» із першого разу Сідні не скорився. І все-таки він його отримав у 1963 році за роль у картині «Польові лілії». І став першим темношкірим актором, який отримав нагороду Американської кіноакадемії.

Роль у драмі "Польові лілії" принесла Пуатьє премію "Оскар"

За свою довгу кар'єру в кіно Пуатьє отримав безліч номінацій та премій. Британська телекіноакадемія BAFTA шість разів висувала його на здобуття своєї премії. Сідні отримав її за «Не схилили голови». На «Золотий глобус» він номінувався 10 разів і отримав престижну премію за «Польові лілії». Крім того, йому вручили почесний «Оскар», почесну премію BAFTA та премію Сесіля Б. Де Мілля (почесний «Золотий глобус»). У 1995 році він отримав премію Центру Кеннеді. У 2009 році Барак Обама вручив Пуатьє Президентську медаль.

Барак та Мішель Обама вручили Пуатьє Президентську медаль

Сідні Пуатьє народився в Маямі 20 лютого 1927 в сім'ї селян з Багамських островів. Його батьки працювали на фермі з вирощування томатів та приїхали до США лише на кілька днів. Сідні народився на три місяці раніше терміну. Його вага становила лише 1 кг 360 г. Ніхто не вірив, що малюк виживе. Дитинство майбутньої зірки Голлівуду пройшло у злиднях на острові Кет та в Нассау. У США він потрапив лише у віці 15 років.

Спочатку Пуатьє грав у театрі та прославився у постановці опери «Поргі та Бесс». Його почали запрошувати зніматися у кіно.

Крім вже названих фільмів Сідні Пуатьє відомий ролями в картинах «Найбільша з коли-небудь розказаних історій», «Душної південної ночі», «Вгадай, хто прийде до обіду?», «Мене звуть містер Тіббс!», «Вогонь на поразку», «Маленький Микита», «Шакал».

Сідні Пуатьє та Род Стайгер у трилері "Душної південної ночі"

У 1976 році Пуатьє одружився з канадською актрисою Джоаною Шімкус, яка зіграла в популярному фільмі Робера Енріко «Шукачі пригод» з Аленом Делоном та Ліно Вентурою. Після заміжжя вона залишила кар'єру та присвятила себе сім'ї.

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То був його другий офіційний шлюб. Першою дружиною актора була Хуаніта Гарді. Вони прожили разом 15 років. Розлучилися через тривалий роман, який був у Сідні з акторкою Дайан Керролл. Пуатьє пішов від дружини, яка народила чотирьох доньок. У шлюбі з Шімкус у нього народилися ще дві доньки. Також в актора залишилися вісім онуків та три правнуки.

Сідні Пуатьє та Опра Вінфрі

У вересні 2019 року під час урагану «Доріан» на Багамських островах Пуатьє втратив 23 родичі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 6 січня помер культовий американський режисер Пітер Богданович.

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