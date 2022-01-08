«Богиня краси»: Надя Дорофєєва топлес захопила фанів фігуркою та пружними сідницями

Підопічна Потапа Надя Дорофєєва виявилася людиною, яка легко піддається впливу інших людей. Справа в тому, що перед стартом нового сезону «Голосу країни» вона вирішила поїхати з чоловіком Володимиром Дантесом на відпочинок до Мексики, до того ж у місто Тулум, де минулого року Настя Каменських знімала реаліті «Дівчатка рулять».

При цьому Надя зізналася, що місце для відпочинку обрала під впливом оповідань свого продюсера.

«Мексика стрімко закохує мене в себе. Пам'ятаю як @realpotap на студії захлинаючись розповідав як тут круто. Розповідав так довго, що замість музичної сесії в той день ми просто говорили про Тулум і його кайфуші. Ну що ж, тепер я все зрозуміла», — написала Надя.

А оскільки спекотна погода (у Мексиці зараз, очевидно, літо) схиляє до відвертих зйомок, то Надя вирішила трішки попозувати для чоловіка у напівоголеному вигляді, надівши лише нижню частину купальника.

При цьому груди вона прикрила руками, показавши пружні сідниці та довгі ноги.

Незважаючи на те, що всі пристойності було дотримано, шанувальники співачки, які змушені в Україні носити теплий одяг, захопилися фото дівчини в купальнику, і почали засипати її компліментами і називаючи «богинею краси».

«Дуже хороший вигляд», «Яка ж гарна постать у Наді», «Ви богиня краси», «Фігура вогонь», — пишуть шанувальники.

Таким чином, навіть на відпочинку Надя напевно змогла збільшити кількість своїх шанувальників — за допомогою продюсера Потапа.

Як писали «ФАКТИ», після напруженої роботи наприкінці року та новорічних корпоративів, які годують артистів майже весь рік, більшість українських зірок шоу-бізнесу в січні воліє відпочивати. Зірки вибирають теплі заморські країни, екзотичні острови або засніжені гори.

Фото Наді Дорофєєвої із соціальних мереж

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