Погладшав та перестав голитися: кинутий Надією Бабкіною екс-коханий здивував зовнішнім виглядом

Минулий рік видався для молодого бойфренда відомої співачки Надії Бабкіної, яку нещодавно запідозрили у новому романі, дуже важким. Співак Євген Гор почав стрімко лисіти, а пізніше виявився повністю викинутим із життя Надії Георгіївни. Останнім часом чоловік дуже рідко з'являється на публіці. Однак напередодні Гор вперше за довгий час постав перед народом, опублікувавши фотографію в Instagram, пише teleprogramma.pro.

«Дивний, звісно, у нас у всіх підхід до роботи. Ми хреначимо до знемоги, щоб встигнути до свят. На святах нам потрібно максимально відірватися. У нас все або максимально, або мінімально. Бо це все. Потрібно змінюватися. Потрібно навчитися розподіляти сили так, щоб було комфортно завжди. План на рік. Вчитимемося», — підписав він знімок.

Шанувальники музиканта були дуже здивовані. Адже на фотографії молодий коханий Бабкіної виглядає сильно втомленим, погладшавшим і непоголеним. Вони переживають, що, опинившись викинутим із життя народної артистки РРФСР, чоловік остаточно перестав доглядати за собою.

Надія Бабкіна познайомилася з Гором у далекому 2003 році на конкурсі молодих виконавців у Саратові. На той момент йому було лише 23 роки. Незважаючи на 30-річну різницю у віці, між артистами миттєво спалахнули почуття. Бабкіна згадує, що в неї з Женею відразу ж «виникла хімія», і незабаром вона перевезла коханого до столиці. Але останнім часом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що їхньому романтичному союзу настав кінець.

Як писали «ФАКТИ», раніше Бабкіна розповіла, як випала з вікна готелю та опинилася в іншій країні.

Фото: Instagram/evgeni_gor

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