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17-річний син співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки

16:19 8 січня 2022
шинейд о коннор

У сім'ї знаменитої ірландської співачки Шинейд O'Коннор (зараз — Шухади Давітт) трагедія. Наклав на себе руки 17-річний син співачки. Про це повідомляє Daily Mail.

Шейн О'Коннор зник із лікарні в Дубліні 6 січня і був оголошений у розшук. Співачка через соцмережі звернулася до хлопця і закликала його негайно прийти до поліції заради його ж безпеки. «Шейн, це вже не смішно. Ти мене страшенно лякаєш… Будь ласка, не завдай собі шкоди. Вирушай у поліцію, і нехай відвезуть тебе до лікарні», — написала стривожена мати у Twitter.

7 січня у місті Брей виявили тіло юнака. Його особу швидко встановили. Співачка підтвердила, що Шейна більше немає в живих. «Мій прекрасний син, Невієм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, сьогодні вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер із Всевишнім. Нехай спочиває з миром, і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Моє дитя. Я так сильно тебе люблю. Спочивай з миром», — написала співачка.

У лікарні при Університеті Талла в Дубліні Шейн перебував під наглядом у зв'язку із схильністю до самогубства — за тиждень до цього він двічі намагався звести рахунки з життям. Коли юнак зник, співачка погрожувала лікарні судовим позовом. «Лікарня поки що відмовляється брати на себе будь-яку відповідальність», — визнала Шинейд O'Коннор.

Шейн О'Коннор був одним із чотирьох дітей співачки. У підлітковому віці Шейн нерідко тікав із дому. Востаннє він змусив матір серйозно похвилюватися, коли у січні 2019-го зник на три дні.

У 2017 році Шинейд змінила ім'я на Магда Давітт, у жовтні 2018-го вона прийняла іслам і стала називати себе Шухадою Давітт, а потім Шухадою Садакат.

У 2017 році співачка записала відео для шанувальників і зізналася, що у неї були наміри накласти на себе руки. 2020 року зірка підтвердила, що свого часу пристрастилася до наркотиків, а тому змушена взяти паузу у виступах та пройти програму реабілітації. Усі концерти було відкладено до 2022 року.

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