Андрій Джеджула повідомив про трагедію в родині

Шоумен Андрій Джеджула розповів про трагедію у їхній родині. 7 січня помер батько ведучого — Володимир Володимирович Джеджула.

78-річний батько артиста важко захворів у середині грудня, перестав впізнавати рідних та реагувати на звертання. Сім'я вирішила, що улюблений батько та дідусь відновлюватиметься не в суворих умовах лікарні, а у звичній домашній обстановці.

Рідні найняли доглядальницю та звернулися за допомогою лікарів-реабілітологів. 7 січня Андрій Джеджула повідомив, що батько пішов із життя. Сину Джеджули Даніелю було складно прийняти те, що сталося. «Був не просто дідусем, а другим татом для Дені! Було неймовірно складно повідомити йому вдруге в житті, що не стало близької людини. Дідусь, як і бабуся, провів з ним часу більше, ніж батьки», — згадував ведучий.

Нагадаємо, 8 березня 2016 року Андрій Джеджула втратив матір. Через п'ять років ведучий визнав, що біль від втрати так і не минув, просто трохи притупився.

Фото djedjula/Instagram

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