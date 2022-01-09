Ярослава Гресь повторно захворіла на коронавірус: піарниця поділилася фільмами «під стан»

Бізнесвумен і блогерка Ярослава Гресь, яка нещодавно запропонувала роботодавцям подумати про найм на роботу людей старше 60 років, повідомила в Instagram про те, що повторно захворіла на COVID-19.

«Поки я другий раз насолоджуюся ковідом, почитала і подивилася дещо цікаве. Хочу з вами поділитися», — повідомила вона у сторіс.

У своєму пості вона докладно описала свій стан у перші дні хвороби та розповіла, які фільми дивилася у цей час.

«День перший. Температура 39. 16 серій Чорний список. Netflix. Відповідь на повідомлення «Як ти?» — «Дякую, вмираю».

День другий. Температура 37.5. 4 серії Чорний список. Документальний фільм Джефрі Епштейн, Непристойно багатий, Netflix. Відповідь на повідомлення «Як ти?» — «Краще, дякую».

Третій день. Температура 36.6.

1. Документальний фільм «14 вершин» (приголомшлива історія Нірмала Пурджі, який підкорив усі 14 восьмитисячників світу за 6 місяців).

2. Курс на Coursera від нью-йоркського музею сучасного мистецтва MoMa Art&Activity.

3. Книга «Бунтарські ідеї» Метью Сайєда. (Всі три пункти дуже гаряче рекомендую!)

Відповідь на повідомлення «Як ти?»

«Слухай, як би ти трьома словами описав свою ідентичність?»

«Бачу, ти одужуєш!»))"

Дякуємо за всі ваші теплі слова, дорогі! Іду на поправку дуже швидко, адже першого разу лежала два тижні! (щеплена двічі пфайзером)", — написала блогер.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ярослава Гресь розповіла про свою фобію і назвала найкращий метод боротьби з нею.

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