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Козловський погладшав і показав свого нового друга

20:40 9 січня 2022
Козловський погладшав і показав свого нового друга

Співак Віталій Козловський розповів, що за новорічно-різдвяні свята знову змінився зовні — трохи погладшав. Минулого місяця Віталій поголив вуса та бороду і, за відгуками фанаток, став виглядати трохи легковажно. Кілограми, що з'явилися на свята, трохи додали Козловському солідності. У Instagram артисту кажуть, що тепер він «красунчик», «бусинка» і дуже привабливий.

На свіжих фото Козловський з'явився разом зі своїм новим другом — собакою Люком. Цуценя нагадує представників породи празький ратлик, але має благородний світлий колір шерсті. Віталій має намір знайти Люку сім'ю.

Фанатки Козловського не втрималися від компліментів.

Втім, до нового образу Козловського звикли не всі. Деякі радять артисту повернутись до звичної елегантної борідки.

Нагадаємо, 2021 був для Козловського важким. Після тривалої хвороби пішов із життя батько Віталія. Козловський відверто розповів про свої почуття у зв'язку з тяжкою втратою.

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