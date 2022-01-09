«Виправдовуватися не планую»: Софію Стужук захейтіли в мережі через дітей — вона жорстко відповіла

Популярна Instagram-блогерка Софія Стужук поїхала відпочивати до Буковелю, а трьох маленьких дітей залишила вдома на няньку. У перерві між милуваннями красою Карпат блогер вирішила поспілкуватися з підписниками у Instagram та зіштовхнулася з хвилею хейту. Софію назвали жахливою матір'ю, яка мало приділяє часу малюкам. Траплялися й нецензурні коментарі.

У Софії троє дітей — шестирічний Давид, трирічна Лола та дворічна Олівія. Спочатку блогер намагалася виправдовуватися, що відпочинок у Буковелі не передбачав присутності дітей, «було б складно для всіх».

Стужук запевняла, що з дітьми постійно тримає зв'язок, а наступний виїзд на курорти обов'язково стане сімейним.

У підсумку блогерка була змушена згорнути обговорення та закрити коментарі.

«Виправдовуватися не планую… Я багатогранна, і ролей у мене багато. І перша — жіноча, а тільки потім партнерки/дружини/мами/блогера. Я нікому нічого не винна. мені потрібні будуть і час, і простір для того, щоб влаштувати для початку своє особисте життя. Саме цим я зараз і займаюся», — підсумувала Стужук.

Нагадаємо, раніше Стужук розповідала підписникам, що хоч і втратила через коронавірус чоловіка, але готова жити далі, створювати нову сім'ю та виховувати сімох дітей.

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