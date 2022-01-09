Бандит, Джим Керрі та Зідан в одній особі: поголений Яма шокував фанатів

Новий рік став для відомих персон приводом радикально змінити свій образ. Хореограф і суддя «Танців зі зірками» Влад Яма, перебуваючи на відпочинку, із синовою допомогою поголився і постав перед шанувальниками без бороди та вусів. За власними відчуттями Ями він помолодшав на 15 років і повернувся в 2007 рік, у перші сезони «Танців».

«Ну, привіт, 2007! Дружина не впізнає, вітерцем незвично обдуває, почуваюся голим, але загалом добре», — поділився враженнями Яма.

Шанувальники порівнюють суддю «Танців» із персонажем гри «Хітмен» та з кримінальними елементами.

Деяким поголений Яма нагадав футбольну легенду Зінедіна Зідана.

Також Влад змусив згадати, як він в образі Джима Керрі з фільму «Маска» виконував запальні па на паркеті разом із Наталією Могилевською. Тоді Яма ще не носив ані вусів, ані бороди.

Нагадаємо, Влад Яма для участі в «Ліпсінк Баттлі» вибрав дуже несподіваний образ і нагадав шанувальникам Кончіту Вурст.

Фото vladyama_official/Instagram

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