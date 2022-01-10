Найпопулярніша у світі порноактриса народила первістка

Лана Роудс (справжнє її ім'я Амара Мейпл), яка вважається однією з найпопулярніших порноакторок світу, народила первістка. 25-річна Лана дала хлопцеві ім'я Майло. І поділилася в Instagram першим фото малюка із лікарняної палати.

Роудс не повідомила ім'я батька дитини. Припускають, що ним є її колишній бойфренд — блогер Майк Маджлак, з яким Лана розлучилася у лютому минулого року.

Лана, яка народилася в США, має чешко-словенське коріння. Вона дебютувала у порноіндустрії у квітні 2016 року. А у 2017 році стала лауреатом премії XBIZ Award у категорії «Найкраща нова старлетка». Знімалася для журналів Penthouse та Hustler. У 2018 році авторитетний журнал Fortune помістив Лану до списку «Брудна дюжина: Найпопулярніші порнозірки».

Раніше «ФАКТИ» писали — 39-річна донька Джорджа Буша Барбара народила первістка — у її сестри-близнючки вже троє дітей.

Фото Instagram/Twitter

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