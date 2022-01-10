Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята
Популярна актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук, яка змінила перед Новим роком імідж, зізналася, що за свята «наїла» два зайві кілограми.
Щоб показати «наїте», актриса виклала у Instagram «голі» фото. Щоправда, складно зрозуміти, де у Ганни «додалося» — її тіло було прикрите великим в'язаним шарфом.
Заявивши, що з понеділка вона починає «нове життя», Ганна Саліванчук зізналася, що і на святах не припиняла займатися спортом: «Але чому ми такі дивні дівчата, спочатку наїмо за 7 днів, потім місяць боремося з цим! Чому ж ми не можемо завжди триматися! Звичайно, є супер-відьми! Вони завжди в одній вазі, але я вважаю, що їм просто пощастило з генетикою і вони апріорі не поправляються або не кайфують від смаколиків».
Таких «відьом» Ганна вважає «холодними». Втім, відразу зізнається, що так виправдовує себе — адже актриса любить побалувати себе чимось смачненьким: «Якщо мені сумно або якщо я втомилася, тільки хороша та смачна їжа піднімає мені настрій, але не завжди можна встежити за розміром порції. Смачне можна їсти завжди, головне трохи і 5 разів на день!»
Фоловери наговорили Ганні купу компліментів. І порадили зняти шарф — так вона одразу може схуднути кілограми на три…
Раніше актриса розповіла про неприємний інцидент у літаку, коли вона з маленькою дитиною поверталася з Єгипту. Вона посварилася з бортпровідником через сина, який почав вередувати. Актриса дозволила малюкові розкидати у салоні літака пакетики, а бортпровіднику не сподобалися такі пустощі.
Фото Ганни Саліванчук із соціальних мереж420
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