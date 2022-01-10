Маша Єфросініна в образі Діда Мороза пораділа закінченню свят

Телеведуча та блогер Маша Єфросініна, з якою хореограф Євген Кот поділився подробицями особистого життя, потішила мережу смішним відео. Вона, в образі Діда Мороза, з келихом шампанського, пораділа закінченню новорічних свят. Марія написала під відео, що у її сім'ї все пройшло не так, як хотілося б. Тому вона так радіє.

Що саме сталося і чому були порушені плани, Єфросиніна уточнювати не стала.

Раніше телеведуча розповіла, що Новий рік вони зустріли з сім'єю та найближчими людьми. Із Канади повернулася її дочка Нана. Вона закінчила навчальний рік за півроку, і тепер до літа житиме з батьками.

У недавньому інтерв'ю Єфросініній Євген Кіт також розповів, як йому пропонували бути на утриманні у багатого «дядька».

А учасник першого сезону «Холостяка» хореограф Максим Чмерковський зізнався, чому погодився взяти участь у шоу та чому пошкодував про це.

Фото instagram.com/mashaefrosinina

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