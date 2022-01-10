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Багатодітна мама Катя Осадча показала струнку фігуру в купальнику

16:21 10 січня 2022
Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим проводять зимові канікули в Таїланді. Вони оселилися на віллі на острові Пхукет на березі океану. На своїй сторінці в Інстаграм Катя поділилася яскравими фото та показала фігуру в купальнику.

«Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад тай даремно не пройде», — написала Катя.

Фолевери відзначають, що Осадча, яка нещодавно стала мамою втретє, виглядає чудово, її фігурі можна тільки позаздрити.

Нещодавно Катя Осадча та Юрій Горбунов хрестили молодшого сина Данила.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дмитро Монатик із сім'єю відлетів до США, а Влад Яма із дружиною та сином відпочили в Мексиці.

Фото instagram.com/kosadcha

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