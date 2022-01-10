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Сімейство у зборі: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян зібрали всіх своїх дітей у Карпатах

13:38 10 січня 2022
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Популярні артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян, які здійснили нещодавно свою давню мрію — обзавелися власним житлом, проводять зимові канікули в Карпатах. Зірки поєднують відпочинок із роботою. Вони виступають у Яремчі та проводять час із дітьми. Арсен узяв синів від першого шлюбу, Тоня — старшу дочку Уляну. Також з ними відпочиває спільна дочка Матвієнко та Мірзояна — маленька Ніна.

Зіркові батьки разом із дітьми відсвяткували Різдво та поділилися яскравими фото в Інстаграм.


*Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, Уляна та Ніна

Тоня каже, що такий відпочинок її надихає та наповнює.

«Вдячна кожному за увагу та враження. Я наповнена горами, снігом та піснями (про кутю та кров'яночку мовчу)» , — написала Матвієнко.

Арсен показав, як проводить час із синами та донькою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Дмитро Монатік із сім'єю відлетів до США.

А Влад Яма з дружиною та сином відпочив у Мексиці, а потім відлетів до Майамі.

Фото instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/arsen_mirzoian

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