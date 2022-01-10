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«Повна огида»: Анна Трінчер поскаржилася на жахливий «сервіс» у державній лікарні

14:27 10 січня 2022
Анна Трінчер

Наречена скандального блогера Олександра Волошина, якому зробили операцію на нозі, поскаржилася на жахливий «сервіс» у державній лікарні. Після хірургічного втручання Олександру довелося кілька днів залишатися у клініці під наглядом медиків. Анна була поруч із коханим, підтримувала його. За її словами, перебувати в лікарні їм було дуже некомфортно через ставлення персоналу. Трінчер поскаржилася, що медсестра ставилася до пацієнта з огидою.

«Двічі був хороший медбрат. Але наступного дня до нас прийшла така медсестра… До неї було неможливо звернутися. Все, що я просила, вона робила з таким виглядом, ніби я винна їй мільйон доларів і не повертаю вже три роки. І робила знеболюючі так важко, ніби вона йде не знеболюючі робити, а вбивати когось. На всі мої прохання була повна огида», — поскаржилася Трінчер в Інстаграм.

Вона також додала, що Олександр посварився із санітаркою.

Тож Анна та Олександр вирішили залишити лікарню на три дні раніше виписки.

Щоб підтримати коханого, Анна була поруч із ним у палаті. Раніше вона розповіла, що у неї виявили ущільнення у грудях.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр Волошин зібралися одружитися. Весілля вони планують на літо цього року.

Фото instagram.com/annatrincher_official

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