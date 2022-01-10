Тіна Кароль блиснула відвертими вбраннями та здивувала полум'яною промовою на київському концерті

Популярна співачка Тіна Кароль, яка розповіла раніше, чому у неї немає подруг, блиснула відвертими вбраннями та здивувала полум'яною промовою на київському концерті. Артистка сама виступила режисером свого шоу, запросила американських музикантів, українського хореографа Дмитра Жука.

Під час шоу Тіна виблискувала в розкішному вбранні від Mugler, David Koma та Lever Couture, кокетувала з музикантами та спілкувалася з глядачами.

«Я сьогодні жадібно любитиму вас, жадібно вимагатиму вашого кохання, жадібно обмінюватися цими чистими, ніжними, трепетними почуттями, які сьогодні є між нами. Не бійтеся вимагати від життя свого щастя, тому що світобудова вона для нас, ми творимо історію в кожному дні. Не озирайтесь і я не буду! Нехай ваші мрії з цієї секунди стають метою. Досягайте своїх цілей, не боячись нічого на своєму шляху!», — сказала Тіна зі сцени.

Нагадаємо, незадовго до Нового року навколо Тіни Кароль спалахнув черговий скандал. У відвертому інтерв'ю співачка розповіла чому покинула шоу «Голос країни», а потім заявила, що Іванна Онуфрійчук купила місце ведучої в «Танцях із зірками». Канал 1+1 не став роздмухувати скандал, запросив Тіну як гість у новий сезон «Голосу».

Фото instagram.com/tina_karol

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