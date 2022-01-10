Зірка радянського кіно Олена Проклова потрапила до реанімації у важкому стані з інсультом

У відомої російської актриси Олени Проклової, чиї одкровення про харасмент викликали бурхливу дискусію у мережі, діагностували інсульт, передає «МК».

За інформацією ЗМІ, актриса сама приїхала до московської лікарні та поскаржилася на сильне запаморочення та підвищений тиск.

Медики направили зірку на МРТ мозку, яка показала інсульт. Стан Проклової оцінюється як середньої тяжкості. Наразі вона знаходиться у відділенні реанімації.

Нагадаємо, інсульт переніс співак та композитор В'ячеслав Добринін. 75-річному артисту знадобилося тривале відновлення. Нещодавно Добринін з'явився на публіці. Він дуже змінився, порушено мову. Його насилу впізнали не лише глядачі, а й колеги.

А російський співак Борис Моїсеєв після кількох перенесених інсультів живе практично самітником та мріє виїхати з Росії.

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