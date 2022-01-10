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Зірку кінофільму «Іван Васильович змінює професію» Леоніда Куравльова ушпиталили у реанімацію у важкому стані

19:07 10 січня 2022
Куравльов

Зірка радянських фільмів «Іван Васильович змінює професію», «Афоня» та інших Леонід Куравльов напередодні Різдва потрапив до лікарні. У 85-річного артиста виникли проблеми з диханням.

Як виявилося, Куравльов підхопив коронавірус. У нього вражені легені. Наразі він перебуває у Комунарці у реанімації на кисні, лікарі оцінюють його стан як тяжкий, передає «Стархіт».

На зв'язку з лікарнею постійно перебувають діти Леоніда В'ячеславовича — Василь та Катерина.

Як відомо, останнім часом Куравльов страждав від гіпертонії — у нього часто паморочилося у голові, та й загальний стан був поганим. Влітку йому навіть знадобилася термінова допомога лікарів — вдома Куравльов втратив свідомість.

Після смерті дружини артист став самітником. Він майже перестав підтримувати зв'язок з колегами, не з'являється на публіці та понад п'ять років не знімається у кіно. Востаннє зіграв у картині «Весь цей джем» у 2015 році.

Нагадаємо, у реанімації з інсультом перебуває і російська актриса Олена Проклова. Їй уже надали першу допомогу. Наразі стан Проклової оцінюється як середньої тяжкості.

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