«Красива пара»: друг Зеленського Кошовий «знову одружився» зі своєю чарівною дружиною

Гуморист Євген Кошовий, «Лисий з «95 Кварталу», який після новорічних корпоративів влаштував собі разом з дружиною Ксенією «райський відпочинок» на Мальдівах, прийняв, схоже, важливе для своєї сім'ї рішення.

Такий висновок напрошується з постів, які подружжя Кошових опублікувало у соціальній мережі.

Спочатку в акаунтах Євгена та його дружини все йшло за звичним для відпускників сценарієм: подружжя ділилося фотографіями казкових пейзажів островів, розповідало про своє дозвілля та показувало, яку шикарну сесію влаштували на березі океану.

При цьому Ксенія не проґавила моменту похвалитися перед фолловерами своєю фігурою у купальнику.

Але годину тому в Instagram «Кварталу 95» з'явилося незвичайне фото, на якому Євген та Ксенія у білосніжному одязі («шлюбному вбранні») стоять на березі океану, дивлячись з ніжністю в очі один одному.

«Наші неймовірно красиві закохані Кошові», — йдеться у підпису до знімка.

Паралельно в обліковому записі Ксенії також з'явилися ці ж знімки, які вона супроводжувала фразою: «Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися. Так, Євген Кошовий?»

Також дружина гумориста опублікувала невелике відео того, як вона у білому одязі урочисто прямує берегом океану — очевидно, до шлюбного вівтаря.

Звичайно, висновки про весілля поки що не підтверджуються в акаунті Євгена та Оксани, але як ще можна розцінити святково-біле вбрання «молодят». Раніше на островах «зіграли весілля» Олександр Ревва з дружиною Анжелікою та Ольга Бузова з блогером Давидом Манукяном.

Тим більше, що й реакція коментаторів на знімки має на увазі саме такий варіант розвитку подій.

Упевнені, що навіть якщо припущення про «повторне одруження» і не зовсім відповідає істині, воно все одно буде приємне Євгену та Оксані.

Раніше Кошовий розповів, що накопичує гроші на мрію своєї дружини. Ксенія хоче мати будинок у Греції на першій лінії.

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