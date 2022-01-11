Модель з Ізраїлю звинуватила виробника секс-ляльок у тому, що він незаконно використав її зовнішність

Модель та блогерка з Ізраїлю Яель Коен Аріс звинуватила виробника секс-ляльок Irontech Dolls у тому, що він незаконно використав її зовнішність при створенні одного зі своїх продуктів. Як повідомляє видання Metro, одна з ляльок є практично точною копією 25-річної Аріс — у неї навіть є її характерна родимка біля нижньої губи. До того ж модель вартістю 420 доларів має назву «Яель». А на онлайн-форумах компанія рекламує ляльку, використовуючи фотографії справжньої Яель із її Instagram-акаунту.

Аріс, яка має понад 1,1 мільйона підписників в Instagram, має намір подати до суду на компанію і вимагати, щоб лялька, створена за її подобою, була вилучена з продажу.

«Я нічого не маю проти індустрії секс-ляльок, проблема в тому, що вони зробили це без моєї згоди, без мого відома «, — заявила ізраїльтянка в ефірі британської телепрограми This Morning.

Реальна Яель

Лялька "Яель"

Фото Instagram

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