27.40 / 27.62 30.87 / 31.26
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Люблю тебе»: Melovin зізнався у почуттях партнерці по «Танцях з зірками»

10:17 11 січня 2022
Melovin

Співак, композитор, продюсер Melovin, який став переможцем детектив-шоу «Маска», любить дивувати шанувальників на сцені та в мережі.

Один з таких сюрпризів артист підніс учора, привітавши в Instagram свою партнерку по «Танцях зі зірками» з днем народження.

Звичайно, привітання — річ приємна, але багатьох, мабуть, здивувало, якими словами він це зробив.

«Моє Натхнення! @lissarusina. З Днем Народження тебе, мала! Менше цвяхів тобі під ногами! Люблю тебе, максимально й трепетно!» — написав Мел.

Ліза, яка зараз знаходиться на Мальдівах, запостила фото з тортом у своєму акаунті, а в коментарях у Melovin написала: «Мій коханий й рідний чоловічок».

Звичайно, подібні «зізнання у коханні» не могли не вплинути на настрої читачів Melovin та Лізи, які щосили кинулися вітати іменинницю, запідозривши, що, можливо, справа може завершитися шлюбом.

Нагадаємо, восени 2021 року Melovin брав участь у шоу «Танці з зірками», де виступав з хореографом Лізою Русиною. На жаль, історія їхніх виступів була недовгою: у жовтні пара вибула з танцювального змагання, попри те, що багато хто вважав їх майбутніми переможцями.
До цього співак став переможцем шостого сезону «Х-Фактор», а також представляв Україну на «Євробаченні-2018».

В одному з інтерв'ю MELOVIN зізнався, що вживав наркотики, а також протягом шести років перебував у близьких стосунках з другом.

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Салат Маргарита

Ніжний та «жіночний»: рецепт салату «Маргарита», який нікого не залишить байдужим

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.