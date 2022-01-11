«Люблю тебе»: Melovin зізнався у почуттях партнерці по «Танцях з зірками»

Співак, композитор, продюсер Melovin, який став переможцем детектив-шоу «Маска», любить дивувати шанувальників на сцені та в мережі.

Один з таких сюрпризів артист підніс учора, привітавши в Instagram свою партнерку по «Танцях зі зірками» з днем народження.

Звичайно, привітання — річ приємна, але багатьох, мабуть, здивувало, якими словами він це зробив.

«Моє Натхнення! @lissarusina. З Днем Народження тебе, мала! Менше цвяхів тобі під ногами! Люблю тебе, максимально й трепетно!» — написав Мел.

Ліза, яка зараз знаходиться на Мальдівах, запостила фото з тортом у своєму акаунті, а в коментарях у Melovin написала: «Мій коханий й рідний чоловічок».

Звичайно, подібні «зізнання у коханні» не могли не вплинути на настрої читачів Melovin та Лізи, які щосили кинулися вітати іменинницю, запідозривши, що, можливо, справа може завершитися шлюбом.

Нагадаємо, восени 2021 року Melovin брав участь у шоу «Танці з зірками», де виступав з хореографом Лізою Русиною. На жаль, історія їхніх виступів була недовгою: у жовтні пара вибула з танцювального змагання, попри те, що багато хто вважав їх майбутніми переможцями.

До цього співак став переможцем шостого сезону «Х-Фактор», а також представляв Україну на «Євробаченні-2018».

В одному з інтерв'ю MELOVIN зізнався, що вживав наркотики, а також протягом шести років перебував у близьких стосунках з другом.

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