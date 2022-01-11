Ілона Гвоздьова заінтригувала заявою про завершення кар'єри

Відома хореограф та танцівниця Ілона Гвоздьова, яка влаштувала гарячу зустріч чоловікові, заінтригувала заявою про завершення кар'єри. Місяць, проведений у Грузії на проекті «Танці із зірками», змусив Ілону задуматися про справжні цінності. Вона каже, що за цей час дуже скучила за дітьми. І якби не приїзд чоловіка до Грузії, то збожеволіла б.

«Ніщо не замінить твою сім'ю, сміх твоїх дітей, їхні обійми, очі, сповнені любов'ю та їхнє тепло. Жодна робота та гроші не зможуть заповнити цю порожнечу. Тут я зрозуміла, що тепер я вже більше мама та дружина, ніж жінка-кар'єра!», — зізналася Гвоздьова в Інстаграм.

Вона вважає, що для себе особисто досягла багато, а тепер хоче «спокійно радіти успіхам своїх дітей та надихати чоловіка».

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова була учасницею кількох сезонів українських «Танців із зірками». На останньому сезоні вона відзначилася скандалом із MELOVIN.

Також Ілона назвала причину хейту нового сезону танцювального шоу.

Фото instagram.com/ilonagvozdeva

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