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Довелося вибиратися через вікно: відпочинок Камалії у Лапландії не обійшовся без пригод

11:09 11 січня 2022
Камалія з чоловіком та доньками

Співачка Камалія, яка випустила з доньками новорічний трек, разом із чоловіком та дівчатами відпочила у Лапландії. Перед виїздом двері їхніх апартаментів виявилися заблокованими. За словами Камалії, вони намагалися зв'язатись з адміністрацією комплексу, але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

«Двері виявилися заблокованими, не зрозуміло чому. Ми не могли вийти. Добре, що ми жили на першому поверсі та вийшли через вікно. Інакше ми б запізнилися в аеропорт. Ось такі пригоди українців у Фінляндії», — розповіла Камалія в Інстаграм.

Після прильоту до Києва на неї чекав ще один «сюрприз». П'ять валіз із семи виявилися серйозно пошкодженими — з дірками, вирваними замками, колесами та ручками.

«Дякую велике авіакомпанії «Роза Вітрів"-«Windrose», за «дбайливе» ставлення до речей ваших пасажирів! Із 7 валіз лише 2 цілих!», — розповіла Камалія і показала на відео, як виглядає їхній багаж.

Раніше Надя Дорофєєва розповіла, як вони з Дантесом відпочивають у Мексиці та захопила стрункою фігурою у купальнику.

Також у Мексиці відпочив хореограф Влад Яма із сім'єю. Наразі вони повернулися до Майамі.

Фото instagram.com/kamaliyaofficial

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