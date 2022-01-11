Вдова засновника Playboy «видалила зі свого тіла все фальшиве» і більше не публікуватиме відверті фото

Кристал Гефнер (у дівоцтві Гарріс), вдова засновника журналу Playboy Г'ю Гефнера, заявила в Instagram, що «видалила зі свого тіла все фальшиве» і більше не публікуватиме надто сексуальні фото. А також видалила у своєму акаунті старі відверті знімки.

«Деякі фотографії допомагають швидко набирати підписників. Коротко кажучи, секс продається. Я не знаю, чи відчувала я приплив сил, одягаючись у мізерні вбрання, демонструючи декольте і так далі, або ж я просто відчувала, що від мене цього очікують… Але тепер я можу впевнено і на 100% з гордістю сказати: скромність — ось що надає мені сили у ці дні», — написала вона. І висловила подяку тим своїм підписникам, які залишилися їй вірними — попри зміну контенту.

35-річна модель, яка розповідала, що у 2020 році вона ледь не померла під час пластичної операції, видалила імпланти з грудей у 2016 році, коли вони почали отруювати її організм. Модель закликає жінок бути природними. А сучасну культуру вона називала пасткою, яка наділяє дівчат комплексами, змушуючи почуватися неповноцінними. Після видалення імплантів колишня зірка Playboy втратила тисячі своїх фоловерів.

Кристал стала третьою дружиною Гефнера у 2012 році. Їй було 26 років, йому — 86. 27 вересня 2017 року Г'ю помер у віці 91 року. Згідно зі шлюбним договором, Кристал не отримала нічого зі спадщини мільйонера. Проте він ще за життя купив їй будинок за п'ять мільйонів доларів. Їй також залишилися всі подаровані їм коштовності.

Подружжя Хефнер

Раніше «ФАКТИ» писали — Модель Playboy та колишня подружка Г'ю Гефнера розповіла, що у її будинку живе привид собаки.

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