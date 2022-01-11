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Після скандалу з українкою творці «Емілі в Парижі» оголосили про продовження серіалу

11:39 11 січня 2022
Емілі в Парижі&nbsp;— кадр із фільму

Творці популярного комедійного серіалу «Емілі в Парижі», після виходу другого сезону якого спалахнув скандал через образ українки, оголосили про продовження фільму. Через три тижні після прем'єри Netflix замовив виробництво одразу двох сезонів — третього та четвертого.

Коли стартують зйомки, поки що не повідомляється. Як і те, якими будуть сюжетна лінія та акторський склад.

Нагадаємо, у четвертій серії другого сезону «Емілі в Парижі» з'явилася героїня Петра з Києва. Вульгарна дівчина поводить себе по-хамськи, вчить головну героїню красти. Її образ наділений принизливими стереотипами. В Україні це спричинило хвилю обурення.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся із листом до Netflix. Йому відповіли, що надалі «готові працювати у тісному контакті».

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