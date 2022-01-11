Обійшлася без спідньої білизни: 48-річна супермодель Гайді Клум вразила сукнею сміливого фасону

48-річна німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум поділилася у себе в Instagram фото та відео в яскраво-жовтому вбранні дуже сміливого фасону від бренду Dundas. «Це моя улюблена сукня», — написала колишній «янгол» Victoria's Secret. Під сукню з розрізом і шнурівкою, що оголює значну частину тіла, Гайді не одягала спідню білизну.

З засновником бренду Dundas, норвежцем Петером Дундасом, Клум пов'язує близька дружба.

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