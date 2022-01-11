Лілія Ребрик та Марина Боржемська розкрили секрет, як позбутися зайвих кілограмів після свят

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка романтично відзначила рожеве весілля, поділилася порадами, як привести себе у форму й позбутися зайвих кілограмів після новорічних свят. Разом із відомим фітнес-тренером Мариною Боржемською у програмі «Ранок з Україною» вони показали ефективні вправи.

«Звичайно, під час новорічних свят я також люблю набрати кілька зайвих сантиметрів. Але потім я їх скидаю. Головне — не панікувати. Зарядку можна робити вранці, після обіду та ввечері. Тоді, коли організм адаптований до тренувань», — розповіла Марина в ефірі каналу «Україна».

За її словами, спочатку слід розігріти м'язи тіла, щоби не травмуватися під час тренування. Вона радить почати з нахилів тулуба вправо та вліво, 10 разів на кожну сторону. Далі — випади ногами вправо та вліво, при цьому руки піднімати нагору і робити хлопок. І так 10 разів. Важливо не забувати правильно дихати.

Починати вправи Боржемська радить зі скакалки. Стрибати від 30 секунд до 1 хвилини — залежить від фізичної підготовки. За допомогою цієї вправи спалюються внутрішні жири.

Далі — стрибки з витягнутими руками — у стрибку відводити їх управо, а коліна — вліво. Чергувати на кожну сторону. Цю вправу для струнної талії слід виконувати від 30 секунд до 1 хвилини.

Потім — скручування корпусу, піднімаючи коліна до рук. У такий спосіб працює прес. Робити це швидко, по 10 разів на кожну ногу.

Щоб позбутися боків та зайвих сантиметрів на талії — вправа з підніманням правої руки вгору, при цьому тягнути ногу, зігнуту в коліні до неї. Такі скручування повторювати по 10 разів на кожну ногу.

Наступна вправа на м'язи живота. Нахилитися вперед, правою рукою тягнутися до лівої ноги, а лівою рукою — до правої ноги. І насамкінець поставити ноги на ширині плечей. Трохи зігнути їх у колінах і робити махи руками вгору і вниз, потім розвести руки в боки.

«Найголовніше — щоб усе було насолоду, щоб у вас була особиста мотивація. „Олів'є“ на Новий рік надто багато не буває. Просто знайте, що потім треба відпрацювати», — наголосила Лілія Ребрик.

Раніше зірка ситкому «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук роздяглася догола, щоб показати скільки «наїла» за свята.

А на фігурі Каті Осадчої свята не залишили й сліду. Ведуча показала стрункий стан у купальнику.

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter