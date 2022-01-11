Гарік Харламов опинився у лікарні під крапельницею з високою температурою

Російський актор та телеведучий Гарік Харламов потрапив до лікарні з високою температурою. Про своє нездужання гуморист розповів в особистому блозі.

«Жодного разу не було в мене посту з температурою 39,6. Це перший. Що в голову спадає при такій температурі? Та ось нічого, крім дивного бажання викласти це тут. Навіщо воно мені потрібне? Взагалі, не треба? Навіщо це зробив? 39,6. У 40 уже не викладеш. Хоча мені 40. І я виклав. Так все, марення пішло. Не хворійте!» — написав Гарік.

На опублікованому фото видно, що Харламову поставила крапельницю. Інших подробиць гуморист не уточнив, але напередодні він повідомив своїх передплатників, що захворів одночасно на дві інфекції — ангіну та грип.

Нагадаємо, Харламову 40 років. Він був одружений з акторкою Крістіною Асмус. У пари є спільна донька — 7-річна Настя. Зараз у шоумена нове кохання — 28-річна російська актриса Катерина Ковальчук.

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