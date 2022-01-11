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Маша Єфросініна показала дорослу красуню-дочку

19:16 11 січня 2022
Маша Єфросініна з дочкою Наною

Ведуча і блогерка Маша Єфросініна, яка в образі Діда Мороза порадувалася закінченню свят, показала дорослу красуню-дочку. Телезірка опублікувала в Інстаграмі сімейне фото — з чоловіком, Наною та Олександром.

«У сім'ї має пити хтось одна», — з гумором підписала Єфросініна фото, на якому перехиляє чарку.

Шанувальники у коментарях відзначили почуття гумору Єфросініної та засипали 17-річну Нану компліментами. Пишуть, що вона виросла красунею.

Нагадаємо, Нана після закінчення школи поїхала вчитися до Канади. Маша розповіла, що донька екстерном закінчила два семестри і перед Новим роком повернулася до України.

У програмі «Дорослі дівчатка» Єфросініна розповіла про перший секс.

Фото instagram.com/mashaefrosinina

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