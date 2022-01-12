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Розлучившись із супермоделлю Джіджі Хадід, співак Зейн Малік шукає любов онлайн — серед жінок з пишними формами

0:07 13 січня 2022
Зейн Малік

Британський співак Зейн Малік, екссоліст гурту One Direction, шукає нове кохання — після того, як розлучився з американською супермоделлю Джіджі Хадід, від якої у нього є однорічна дочка. Причиною розриву, який стався у жовтні минулого року, став конфлікт з матір'ю Джіджі — колишньою моделлю Йоландою Хадід, яка заявила, що потенційний зять вдарив її під час сварки. Сам Зейн заперечує, що підіймав руку на жінку.

Як повідомляє видання The Sun, музикант, якому 12 січня виповнилося 29 років, зареєструвався у додатку для знайомств з жінками та чоловіками розміру плюс-сайз — WooPlus. Схоже, Маліку набридло постійно перебувати в оточенні стандартних моделей, і він шукає даму з пишними формами.

Ще у 2016 році Зейн, який народився у родині пакистанця та англійки та вважається одним із найзавидніших холостяків Британії, зізнавався в інтерв'ю виданню Billboard, що йому подобаються «повніші жінки», які мають обсяг у «певних місцях».

Зейн та Джіджі

Раніше «ФАКТИ» писали — Батько-мільйонер моделі Джіджі Хадід розлютив користувачів мережі заявою про те, що дочка всього в житті досягла сама.

Фото Instagram

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