Забезпечений на все життя: бізнесмен, який у п'ять років зіграв у фільмі «Титанік», все ще отримує гроші за цю роль

Бізнесмен Ріс Томпсон, який у віці п'яти років знявся в «оскароносному» фільмі Джеймса Камерона «Титанік», досі отримує гроші за цю невелику роль — 25 років по тому. У картині 1997 року Ріс грав ірландського хлопчика — пасажира третього класу, який гине разом зі своєю матір'ю та сестрою.

Згідно з контрактом, акторові належать щорічні відрахування від прибутку. «Титанік» досі час від часу показують у кінотеатрах, на телебаченні, а також продають на DVD-дисках. Протягом кількох років одразу після виходу фільму Рісу щокварталу виплачували по кілька тисяч доларів на рік. Наразі ці суми знизилися до 100−300 доларів.

Крім того, як гонорар юний Ріс отримав свого часу одноразову виплату у розмірі 30 тисяч доларів. Його мати зберегла ці гроші, поклавши їх у банк, а потім пустивши на освіту сина. Він також купив на них машину. І взагалі ці кошти стали для нього підмогою на початку його дорослого життя.



Як повідомляє видання Belfast Live, Томпсон зізнався, що мало що пам'ятає про знімання. Ріс розповів, що мама привела його до модельного бізнесу. Він виграв один із дитячих конкурсів моделей. Після чого агент Ріса запропонував вибір — знятися у рекламі заправної станції чи у кіно. Мама обрала другу пропозицію. «Це буде круто. Навіть якщо фільм виявиться відстійним, ми його подивимося», — наводить Рис її слова.

«Титанік» отримав 11 премій «Оскар», зібрав у прокаті рекордну суму 2,2 мільярда доларів і довгий час утримував титул найкасовішого фільму в історії. Потім його обігнали «Аватар» (2,85 мільярда) та «Месники: Фінал» (2,8 мільярда доларів). Виконавцям головних ролей Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо виплатили гонорари у розмірі, відповідно, двох та двох з половиною мільйонів доларів.

Наразі життя 30-річного Ріса ніяк не пов'язане з кінематографом. Він працює директором з діджитал-маркетингу на лижному курорті в американському штаті Юта.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вперше за час пандемії фільм зібрав у прокаті понад мільярд доларів.

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