Зіанджа звинуватила Могилевську та Бадоєва у приниженні та руйнуванні кар'єри

Співачка Зіанджа, відома раніше як Борис Апрель, здивувала гучною заявою та звинуваченнями на адресу відомих артистів. У серії сторіс в Інстаграм Зіанджа розкрила свою правду про співпрацю з Наталією Могилевською, з якою у Апреля був контракт після участі у «Фабриці зірок», і режисером Аланом Бадоєвим.

За словами Зіанджі, співачка і режисер зруйнували її кар'єру заради іншого молодого артиста — Макса Барських. Тому перший кліп Бориса Апреля просто злили.

«Космос, прийом!» — пісня та кліп, що вийшли у 2009 році, відкрили мені очі на те, що, виявляється, на той момент для Бадоєва, Барських, Ясинського та коршунської зграї я була загрозою та конкурентом", — пише Зіанджа.

За її словами, Могилевська на той час отримувала прибуток від виступів Макса Барських, тому підтримала Бадоєва і разом зруйнували кар'єру Бориса Апреля.

Співачка не приховує, що має далеко не ангельський характер і часто конфліктувала з колегами. Під час сварки з Максом Барським той хлюпнув їй в обличчя гарячий чай і образив.

Також Зіанджа розповіла про рабський контракт із Могилевською та приниження. Бориса Апреля труїли через зовнішній вигляд, відпускали на його адресу шпильки та глузування. За порадами стилістів артист почав приймати пігулки для схуднення, що містять амфетамін.

«З 19 років по 21 я їх приймала. Це було справжнє пекло. Залежність», — заявила Зіанджа.

Позбутися залежності їй вдалося за два роки. Співачка каже, що 2022 буде для неї роком одкровень. Вона готова розкрити залаштунки українського шоу-бізнесу.

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