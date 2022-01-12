Селена Гомес і Кара Делевінь зробили однакові татуювання, викликавши чутки про лесбійський роман

Американська співачка Селена Гомес та британська супермодель Кара Делевінь зробили собі однакові татуювання. Як пише видання The Mirror, тим самим 29-річні зірки спровокували нові чутки про їхній лесбійський роман.

Селена, яка раніше не була помічена в одностатевих стосунках, і Кара, яка є відкритою бісексуалкою, дружать уже давно. Проте останнім часом пішли розмови про те, що їх пов'язує не тільки дружба. Так, у листопаді жінок, які цілувалися, помітили на трибуні під час баскетбольного матчу в Нью-Йорку.

А тепер Гомес показала троянду, витатуйовану у неї на спині. Вона нагадує акварельний малюнок. Така сама тепер є й на боці у Делевінь.

Селена також зізналася, що Кара дала їй прізвисько — «Бутон троянди» — тому співачка вирішила відобразити це в тату. Селена сказала, що має багато татуювань, пов'язаних з людьми, які «залишили значний слід у її житті».

Селена

Кара

Раніше «ФАКТИ» писали — «Пережити карантин мені допомогла колекція секс-іграшок»: Кара Делєвінь дала відверте інтерв'ю.

Фото Instagram

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