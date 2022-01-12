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Селена Гомес і Кара Делевінь зробили однакові татуювання, викликавши чутки про лесбійський роман

11:38 12 січня 2022
Селена Гомес та Кара Делевінь

Американська співачка Селена Гомес та британська супермодель Кара Делевінь зробили собі однакові татуювання. Як пише видання The Mirror, тим самим 29-річні зірки спровокували нові чутки про їхній лесбійський роман.

Селена, яка раніше не була помічена в одностатевих стосунках, і Кара, яка є відкритою бісексуалкою, дружать уже давно. Проте останнім часом пішли розмови про те, що їх пов'язує не тільки дружба. Так, у листопаді жінок, які цілувалися, помітили на трибуні під час баскетбольного матчу в Нью-Йорку.

А тепер Гомес показала троянду, витатуйовану у неї на спині. Вона нагадує акварельний малюнок. Така сама тепер є й на боці у Делевінь.

Селена також зізналася, що Кара дала їй прізвисько — «Бутон троянди» — тому співачка вирішила відобразити це в тату. Селена сказала, що має багато татуювань, пов'язаних з людьми, які «залишили значний слід у її житті».

Селена

Кара

Раніше «ФАКТИ» писали — «Пережити карантин мені допомогла колекція секс-іграшок»: Кара Делєвінь дала відверте інтерв'ю.

Фото Instagram

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