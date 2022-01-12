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«Наш улюблений мрійник Платоша»: Монатік зворушливо привітав сина з днем народження

12:01 12 січня 2022
Дмитро Монатік із дружиною та дітьми

Дмитро Монатік, який разом із дружиною Іриною та дітьми перебуває у гастрольному турі в США, відзначає день народження молодшого сина. Платонові виповнилося п'ять років.

Артист зворушливо привітав хлопчика з першим ювілеєм, звернувшись до нього в Інстаграм. Дмитро каже, що ще три роки тому загадав бажання — усією сім'єю поїхати до США та відвідати Universal Park!

«Я такий щасливий, що саме у твій перший ювілей, у твій п'ятий день народження, ми перебуваємо у нашій спільній мрії! Ти неймовірний, фантастичний, артистичний, постійно фантазуєш, з легкістю перетворюєшся на будь-якого персонажа, який тобі припав до душі — від динозавра до Креша Бандикута! Власник приголомшливого почуття гумору та міміки, від якої очей не відвести! Я так хочу, щоб всі твої мрії збувалися швидше, ніж ти їх зможеш придумати! А ми з мамою завжди поряд! Пишаємося і переживаємо. Любимо шалено! Ви з братом наші найкращі друзі!» — написав щасливий батько.

Дмитро додав, що мріє повернутися до США через багато років, з дорослими синами, їхніми дружинами та дітьми.

До вітань у мережі також приєдналася Ірина. Вона показала відео із артистичним Платоном.

«Платоша, обожнюємо твою неймовірну багатосторонню Особистість! Такий юний, лише 5 років, а вже такий мудрий! Ви з Данечкою наше все! Твори, усміхайся, танцюй, насолоджуйся життям! Любимо Вас безмежно та безмірно сильно!», — написала Ірина.

Нагадаємо, старшому братові Платона Дані у жовтні виповнилося шість років.

Раніше Дмитро Монатік розповів, де мріє зустріти старість.

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