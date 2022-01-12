Реперша Аlyona Аlyona вирішила зникнути

Відома українська реперша Аlyona Аlyona здивувала шанувальників несподіваною заявою. Вона вирішила поїхати від міської метушні, щоб звільнитися від негативних емоцій та відпочити. Артистка хоче провести час наодинці із собою, без бойфренда та соціальних мереж.

«Хочу зникнути на якийсь час… Ну як зникнути, я хочу виїхати далеко і трохи відпочити від роботи артиста і спробувати себе ще в якихось ремеслах. Хочу, щоб поряд зі мною зникли: нездорова їжа, недосипання та перевантаження на роботі. А за 2021 рік цього було достатньо. Хочу перезавантаження, для мене це дуже важливо!» — Пояснила Аlyona Аlyona.

Поїхати однією вона вирішила не тому, що між ними з бойфрендом пробігла чорна кішка, а тому, що вона просто хоче «перезавантажитися».

«Я розумію, що сумуватиму за YOXDEN, батьками та своєю аудиторією. Тому сильно обмежувати спілкування не буду. Але всі буденні справи хочу відкинути далеко та поїхати в одне чарівне місце в Україні», — розповіла артистка.

Куди саме поїде, вона уточнювати не стала.

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Фото instagram.com/alyona.alyona.official

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