«Побита життям»: Мадонна шокувала фанатів фото з величезним синцем на нозі

63-річна американська співачка Мадонна, яка нещодавно задерла спідницю та показала фанатам свої труси, шокувала своїх підписників в Instagram новою серією епатажних знімків. Попзірка знялася в халаті та панчохах (одна з яких була драною). І продемонструвала величезний синець на нозі. «Життя мене побило», — підписала пост Мадонна, не уточнивши причини травми.

На одному з фото вона сидить на унітазі, повернувшись спиною до камери, на іншому, розкривши халат, показує свої груди у бюстгальтері великим планом, а на ще одному знімку співачка, розвівши ноги, в черговий раз демонструє світові свої труси.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Мадонна оголила груди, наразившись на звинувачення у вульгарності.

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