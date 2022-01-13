27.65 / 27.91 31.40 / 31.84
Київ: -12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Меган Фокс та Machine Gun Kelly оголосили про заручини, записавши пропозицію руки та серця на відео

9:02 13 січня 2022
Меган Фокс та Machine Gun Kelly

35-річна американська актриса Меган Фокс, зірка фільмів «Трансформери» та «Черепашки-ніндзя», яка неодноразово була визнана найсексуальнішою жінкою світу такими чоловічими журналами, як FHM та Maxim, та її 31-річний бойфренд-репер Колсон Бейкер, більш відомий під сценічним псевдонімом Machine Gun Kelly, оголосили про свої заручини. Вони опублікували відео пропозиції руки та серця в Instagram. Крім того, за словами Меган, пара закріпила свій союз, випивши крові один одного.

Майбутнє подружжя показало також каблучку зі смарагдом і діамантом, яку Колсон замовив для нареченої за своїм дизайном. Камені формують серце, символізуючи "дві половини душі".

Роман Меган та Колсона розпочався майже півтора року тому. Вони зустрілися на зніманнях фільму «Північ на злаковому полі». У той час Фокс була одружена з актором Брайаном Остіном Гріном, відомим за роллю Девіда Сільвера в телесеріалі «Беверлі-Хіллз, 90 210», від якого у Меган є троє синів.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Іноді ми перетворюємо життя один одного на пекло»: відверте інтерв'ю Меган Фокс та її бойфренда Machine Gun Kelly.


Фото GQ

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

щедрий вечір

Щедрий вечір 13 січня: традиції та прикмети свята

пенсія

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Старий Новий рік

Як красиво привітати зі Старим Новим роком: найкращі щедрівки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.