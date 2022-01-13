Меган Фокс та Machine Gun Kelly оголосили про заручини, записавши пропозицію руки та серця на відео

35-річна американська актриса Меган Фокс, зірка фільмів «Трансформери» та «Черепашки-ніндзя», яка неодноразово була визнана найсексуальнішою жінкою світу такими чоловічими журналами, як FHM та Maxim, та її 31-річний бойфренд-репер Колсон Бейкер, більш відомий під сценічним псевдонімом Machine Gun Kelly, оголосили про свої заручини. Вони опублікували відео пропозиції руки та серця в Instagram. Крім того, за словами Меган, пара закріпила свій союз, випивши крові один одного.

Майбутнє подружжя показало також каблучку зі смарагдом і діамантом, яку Колсон замовив для нареченої за своїм дизайном. Камені формують серце, символізуючи "дві половини душі".

Роман Меган та Колсона розпочався майже півтора року тому. Вони зустрілися на зніманнях фільму «Північ на злаковому полі». У той час Фокс була одружена з актором Брайаном Остіном Гріном, відомим за роллю Девіда Сільвера в телесеріалі «Беверлі-Хіллз, 90 210», від якого у Меган є троє синів.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Іноді ми перетворюємо життя один одного на пекло»: відверте інтерв'ю Меган Фокс та її бойфренда Machine Gun Kelly.



Фото GQ

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