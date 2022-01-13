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Кайлі Дженнер стала першою у світі жінкою, кількість підписників якої в Instagram досягла 300 мільйонів

0:15 14 січня 2022
Кайлі Дженнер

Американська модель, телезірка, бізнеследі та найоплачуваніша знаменитість 2020 року Кайлі Дженнер, яка зараз вагітна другою дитиною (а, за чутками, вже її народила), стала першою в світі жінкою, у якої кількість підписників в Instagram досягла 300 мільйонів людей. Як повідомляє видання People, зараз 24-річну Кайлі перевершує лише один Кріштіану Роналду. У португальського футболіста 388 мільйонів фоловерів — це абсолютний рекорд.

До Кайлі, молодшої сестри Кім Кардаш'ян, «Королевою Instagram» вважалася співачка Аріана Гранде, яка, своєю чергою, відібрала корону найпопулярнішої жінки соцмережі у співачки Селени Гомес.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Нудотно»: вагітна Кайлі Дженнер шокувала фанатів відео, в якому знялася голою та вимазаною «кров'ю».

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