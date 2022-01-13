«А погладшав як!»: зірка «Бідної Насті» та «Не родися вродливою» шокував зовнішнім виглядом

Актор Петро Красилов, який минулого літа після 16 років розлучився шлюбу з Іриною Шебеко, неабияк погладшав, чим вразив шанувальників.

Відомий за ролями у серіалах «Не родися вродливою» та «Бідна Настя» актор каже, що тепер у нього «інші габарити, інші форми», пише «СтарХіт».

Кадр із "Бідної Насті"

Так, у передачі «Мій герой» Красілов не виключив, що режисери не хочуть затверджувати його на ролях у кіно саме через зміни у зовнішності.

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«Чи у мене часу немає, чи не хочуть мене знімати… Просто колись давно, років п'ять тому, я був одним, зараз я інший. В мене інші габарити, інші форми. А пам'ятають мене струнким хлопцем. Мене не лякає перехід з одного амплуа до іншого, для мене це, як для актора, цікавіше. Але стереотипи є, і мене люблять таким, яким я був у серіалах «Бідна Настя» чи «Не родися вродливою», — сказав 44-річний актор.

Схоже, такої ж точки зору дотримуються і глядачі, які у мережі обговорюють зміну зовнішності актора: «Боже, Петре! Яким гарним чоловіком був!»; «А погладшав-то! Тому й не знімають у кіно. Не можна артистові так себе розпускати»; «Не хочуть знімати, бо у свої роки виглядає на 60»; «Не впізнаю свого улюбленого актора!»

Красилов — фігурант баз «Миротворця», куди він потрапив за незаконне відвідування окупованого Росією Криму. У 2017 році він гастролював у Сімферополі, де грав у виставі «Двоє у ліфті, не рахуючи текіли».

Нагадаємо, що раніше шанувальники не впізнали на фотографії зірку «Інтернів» Олександра Ільїна, який зіграв Лобанова. Фото було зроблено за 10 років після зйомок.

Фото Петра Красилова зі сторінки його фан-групи у соцмережах

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