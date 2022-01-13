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«Шикарна жінка»: Катерина Бужинська у купальнику захопила привітанням зі Старим Новим роком

16:38 13 січня 2022
Бужинська

Українська співачка Катерина Бужинська, яка нарешті здобула своє сімейне щастя, відпочиває у Домініканській республіці. Звідти вона привітала шанувальників зі Старим Новим роком.

«Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю щастя, миру та добробуту. Нехай Новий рік за старою доброю традицією подарує чарівну казку та справжнє диво», — написала в пості співачка.

У своєму акаунті в Instagram вона розмістила яскраві краєвиди Домінікани, а також своє фото та відео на тлі пальм, де виконала щедрівки «Щедрий вечір, добрий вечір».

При цьому співачка постала у досить спокусливому образі: чорний купальник з декольте та бретельками з національним орнаментом та з таким самим орнаментом — чокер на шиї.

Свій образ Бужинська доповнила чорним капелюхом, прикрашеним перлами. У руках зірка тримала келих з коктейлем, прикрашеним червоними квітами.

Читачі співачки прийшли у захват від побаченого. Вони пишуть, що співачка дуже гарна, бажають їй та її сім'ї усіляких благ.

Можливо, своїм постом Бужинська вирішила підтримати свою колегу Ірину Федишин, яка нещодавно радувала шанувальників стрибками у сніг у купальнику. А після незабутніх стрибків у кучугуру Федишин еротично привітала чоловіка з днем народження. Шанувальники знову звернули увагу на її яскраву красу та спокусливі форми.

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