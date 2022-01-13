У зірки фільму «Іван Васильович змінює професію» діагностували тяжку поразку мозку

У народного артиста РФ Леоніда Куравльова, який напередодні Різдва потрапив до лікарні з коронавірусом, лікарі діагностували цереброваскулярну хворобу або ЦВХ, передає «КП».

У 85-річного артиста тяжке ураження головного мозку, уражені судини. Захворювання призводить до порушення кровообігу головного мозку. Наслідками захворювання можуть стати погіршення пам'яті, розумової діяльності, погіршення координації рухів та орієнтування у просторі.

При прогресуванні хвороба призводить до звуження або повної закорковування судин, порушуючи цим кровообіг. Може настати аневризм, нерідкі тромбози та інсульти.

Крім цього захворювання, лікарі діагностували у Леоніда Куравльова хронічну ішемію головного мозку 3 ступені та псевдобульбарний синдром.

За інформацією медиків, зараз артист страждає порушенням пам'яті та мови, розумового процесу та спогадів. У нього також порушено функції ковтання їжі. Свідомість Куравльова на рівні поверхневого оглушення. При цьому Леонід В'ячеславович сам дихає та перебуває без апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, 5 січня народного артиста Леоніда Куравльова було екстрено госпіталізовано до московської міської клінічної лікарні № 40 у Комунарці з підозрою на коронавірус. У лікарні Куравльову провели екстрену операцію на шлунку. Зараз час артист перебуває в реанімації у тяжкому стані з діагностованою вірусною пневмонією. У пацієнта низький нестабільний тиск. Лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у листопаді минулого року від коронавірусного захворювання помер 67-річний російський кіноактор Валерій Гаркалін.

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