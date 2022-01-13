«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вирушив разом з київською візажисткою Лілією, яку називають його нареченою, у відпустку до Африки.

Лілія про подорож постійно розповідає у своєму Instagram. При цьому вона не дуже соромиться розміщувати у соцмережі фото інтимного характеру.





Останнім часом у стрічці та сторіс киянки головною темою став Занзібар, куди вони з Муратом прилетіли днями.

Так, на одному з останніх знімків вона позує на тлі пляжу у відкритому рожевому купальнику. На сідницях можна побачити сліди від піску від чоловічих долонь.

Втім, дівчина не бентежиться такого «відвертого» контенту — адже, швидше за все, вона незабаром стане справжньою «міс Налчаджиоглу», чому, схоже, раді багато її передплатників.

Вони обговорюють той факт, що Лілія набагато молодша за колишню дружину Мурата та багато у чому дасть їй фору щодо молодості й зовнішніх даних.

Втім, знаходяться й ті, хто намагається докорити подругам Лілії — адже всім людям властиво дорослішати, тому немає жодного сенсу у тому, щоб порівнювати Лілію та Ані — кожен вік має свої переваги.

Але, схоже, молодим дівчатам цього поки що не зрозуміти, і вони раді, що київська візажистка витягла «щасливий білет».

Нагадаємо, у новорічні дні Ані Лорак вперше виступила на великій сцені разом з 10-річною донькою Софією. Фанати співачки звернули увагу на те, що Софія має гарний й сильний голос.

Фото https://www.instagram.com/__l_i_l_i_a___/

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