Нічка буде цікавою: Сніжана Бабкіна у спідній білизні розповіла про ритуал, який здійснює 25 років поспіль перед сном

Сніжана Бабкіна, яка часто зворушливо вітає коханого чоловіка з будь-якого приводу, ніколи не намагалася гадати на нареченого, тому що їй на це просто не вистачало часу.

У своєму Instagram Бабкіна повідомила, що у неї не було проблем з шанувальниками — «один пішов, інший прийшов».

Але оскільки ніч була особливо «чарівною», то Сніжана вирішила поділитися з фанатами секретним ритуалом, який, як виявилося, вона проводить протягом 25 років. Ритуал нібито працює безвідмовно.

За словами Сніжани, перед сном потрібно взяти 2 дуже маленькі папірці й на одному написати «ТАК», а на другому «НІ».

Потім їх потрібно згорнути у долонях та вимовити бажання. Формулювати його потрібно так, щоб відповісти на нього «Так» або «Ні».

Наприклад: «Я куплю собі квартиру в Києві цього року?»

Перед вимовленням бажання треба помедитувати, щоб збільшити енергію та заспокоїти розум, уточнила Бабкіна.

Далі листочки покласти під подушку та лягти спати.

Вранці витягнути лист з відповіддю.

«25 років роблю і 25 років працює!» — запевняє Сніжана.

Читачам сторінки Сніжани ритуал сподобався, про що вони написали у коментарях.

Нагадаємо, раніше Бабкіна розповіла, як пережила зраду чоловіка. І який складний шлях їй довелося пройти від сильної образи та розчарування до повного прийняття та прощення.

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter