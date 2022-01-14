«Вже велика дівчинка»: Девіда Бекхема знову розкритикували за поцілунок у губи з 10-річною дочкою

Колишнього англійського футболіста Девіда Бекхема, чий син Ромео нещодавно знявся в рекламі за два мільйони доларів, знову розкритикували за поцілунок у губи з його 10-річною донькою Харпер — єдиною дівчинкою та наймолодшою з чотирьох його дітей.

Спортсмен опублікував фото з донькою, зроблені в парку. «Тато та принцеса Лея чудово прогулялися цього ранку», — написав 46-річний, відзначивши подібність головного убору Харпер зі знаменитою зачіскою героїні «Зоряних війн».

Думки підписників розділилися. Одні вважали поцілунок милим проявом батьківської любові. Інші обурилися його неприйнятністю. «Вона вже велика дівчинка, настав час перестати цілувати її в губи … Погано цілуватися з дочкою», — писали в коментарях. «Заткніться, це абсолютно нормально», — відповідали на це інші.

Втім, Девід ігнорує критику. Раніше він уже кілька разів публікував в Instagram фото поцілунків із Харпером у губи. Мати Харпер Вікторія Бекхем якось теж поділилася фото, де цілується з дочкою так само.

Раніше «ФАКТИ» писали — Обидва у чорному: Бруклін Бекхем показав фото зі своєю нареченою, зроблене на весіллі.

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