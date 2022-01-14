«Твоєю енергією можна заряджати команди»: зірки шоу-бізнесу зворушливо привітали Ектора Хіменеса-Браво з ювілеєм

Відомий шеф-кухар та суддя проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів раніше про свої любовні проколи, приймає привітання з ювілеєм. 14 січня він відзначає 50-річчя. У мережі його привітали зіркові друзі та колеги: Сергій Притула, Наталія Могилевська, Настя Каменських, Володимир Ярославський, травесті-діва Монро, Настя Каменських та інші. Іменинник опублікував ролик в Інстаграмі.

«Екторе, з днем народження. Знай, що ти велика людина, твоя енергія заряджає команди та мотивує на перемоги. Дружити з тобою — це окремий талант у житті, таку дружбу варто заслужити! Дякуємо за сміх, за мудрість, за тепло та емпатію. Дякуємо за приклад, підтримку та увагу. Будь щасливий. Знай, що ми завжди поряд», — процитував Ектор тих, хто його вітав.

Як каже іменинник, до свого віку він ставиться легко, а почувається на 25, сповнений сил та енергії.

«Друзі, мені 50! Збожеволіти, як багато років прожито, але всередині я відчуваю нову енергію, яка дає мені зрозуміти, що це початок нового шляху. Можливо, те, до чого я завжди йшов, ховається саме за цією цифрою, саме цього нового року мого життя?», — пише Ектор.

Раніше Ектор Хіменес-Браво прокоментував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію.

Також він шокував одкровеннями про своє сексуальне життя.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

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