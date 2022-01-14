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«Лукашенко ненавидить мене як ютубер ютубера»: комік Слава Комісаренко виїхав із Росії

15:56 14 січня 2022
комісаренко

Білоруський стендап-комік, шоумен та актор Слава Комісаренко виїхав із Росії і зараз перебуває у Києві. В Україні стендапер планував дати кілька концертів, але, схоже, тепер йому доведеться затриматися в українській столиці. Білоруський КДБ оголосив В'ячеслава в розшук, а тому і в рідну Білорусь, і в РФ повернутися неможливо. Про свої новорічні пригоди Комісаренко розповів у Instagram.

Попередження про потрапляння до бази розшукуваних осіб Комісаренко отримав від доброзичливця з Білорусі. Той натякнув, що білоруський КДБ влаштував «полювання на відьом» після протестів у країні та активно шукає незадоволених політикою Олександра Лукашенка. Комісаренко під ці критерії підпадає: у своїх виступах він нерідко відпускав злі жарти щодо влади у Білорусі.

«Щось мені підказує, народ, що Лукашенко ненавидить мене чисто як ютубер ютубера», — припустив Комісаренко, згадавши, що його записи на YouTube набирають більше переглядів, ніж виступи Лукашенка.

Також стендапер звернув увагу, що ним зацікавилися після інтерв'ю, де артист скаржився Юрію Дудю, що ніяк не може отримати російський паспорт і залишається з білоруським громадянством. Наразі Комісаренко вже має паспорт РФ, але, як пожартував комік, білоруському КДБ про це не доповіли, а тому агенти вирушили за артистом до Москви.

«Білоруський КДБ вирішив: поїхали, тут 850 км, ми надвечір його вже привеземо , — припустив Комісаренко. Артист вважає такий сценарій цілком реальним, пам'ятаючи про долю літака з опозиціонером Романом Протасевичем: «Вони літак посадили. Ви думаєте, вони мене в багажник не можуть посадити?».

Нагадаємо, раніше з Росії поїхав репер Моргенштерн, але він виправдовувався, що з політикою його від'їзд не пов'язаний, тільки з холодами.

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